Из-за коронавируса кировчане в июне не услышат «Рок над Вяткой»

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:42:53+03:00

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Организаторы фестиваля «Рок над Вяткой» сообщили о переносе мероприятия. Причиной всему запрет на массовые мероприятия в Кировской области из-за пандемии коронавируса. Изначально фестиваль должен был состоятся 19-21 июня 2020 года. Сейчас организаторы назвали новую дату мероприятия 7-9 августа.

- В 2020 году наступили перемены и неприятности с пандемией, - написали организаторы в официальной группе в социальной сети. - Поэтому мы не можем провести фестиваль в запланированные даты 19-21 июня. Приносим вам свои искренние извинения!

Отмечается, что при неблагоприятном развитии ситуации фестиваль могут перенести даже на следующий год.

- Все приобретенные билеты будут действительны при любом развитии событий, - сообщили организаторы. - Если вам необходимо сдать билет, сделать это можно позвонив 8 (8332) 422555. Процедура будет максимально быстрой .

ИСТОЧНИК KP.RU