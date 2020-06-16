Ослабление ограничений в Кирове: кафе открыть, а парад запретить

В понедельник, 15 июня, состоялось очередное заседание оперштаба Кировской области. Затем на пресс-подходе губернатор региона Игорь Васильев и первый зампред Дмитрий Курдюмов ответили на вопросы журналистов. Некоторые ответы оказались весьма неожиданными.

ПОШЛИ В КАФЕ!

Случилось наконец то, чего многие ждали с таким нетерпением. С 16 июня в Кирове начнут работать летние кафе, библиотеки и музеи - при условии строжайшего соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Общепит обязательно должен использовать одноразовую посуду и производить посадку посетителей с учетом социальной дистанции. Фуршеты и банкеты по-прежнему под запретом, а повара раз в неделю будут проходить обследование на коронавирус.

- К сожалению, не все коллеги эти требования соблюдают, что влечет за собой необходимость к откату назад, как это произошло в Вятских Полянах, - прокомментировал Васильев.

Свои двери вышеперечисленные организации откроют уже завтра, во вторник, с момента опубликования соответствующего постановления правительства области.

ПАРАДА НЕ БУДЕТ

Парад Победы в Кировской области 24 июня не состоится. Из-за запрета на массовые мероприятия, который все еще действует, проводить столь масштабное торжество не станут. Вместо этого в Кирове пройдут другие события, связанные с историей нашего города, который внес большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Дата празднования остается неизменной.

Парад Победы в Кирове, в противовес, отменили - из-за запрета на массовые мероприятия.Фото: Анна КРЮКОВА

КАКИЕ БЕССИМПТОМНЫЕ?

В СМИ стали просачиваться сообщения (в основе своей из соцсетей) о бессимптомных коронавирусных больных, бунтующих из-за своего заточения в инфекционные стационары. Мол, мы здоровы, как же так? И ведь надо как-то объяснить, что они опасны не для себя, но для своих близких… На вопрос о том, проводят ли такую разъяснительную работу с «бессимптомниками», первый зампред с обескураживающей искренностью ответил: нет. Потому что коронавирусных больных без симптомов в стационарах не держат. По крайней мере, на сегодняшний день таких нет в больницах. А есть только те, у кого симптомы респираторного заболевания либо пневмонии. Последних, к слову, около 80%, по словам Курдюмова.

Надо добавить, что многие кировчане недовольны статистикой - а точнее, тем форматом, в котором ее подают. То и дело под постами в группе оперштаба появляются недовольные комментарии в духе «раньше было лучше» и «ничего не понятно». Тех самых бессимптомных из количества больных вычеркнули, и их число появляется только в графической статистике и карте от регионального Минздрава. Так что считать любопытствующим приходится самостоятельно. И они этим очень недовольны.

ХРАНИ ВАС БОГ

В Кировской области, как известно, завершился крестный ход, которого вообще-то и не было. По крайней мере, в традиционном формате его не стали организовывать. Очень, очень многих горожан интересовал вопрос: не принесут ли с собой паломники, ушедшие в самоволку, вторую волну болезни?

Как выяснилось, статистики по пешим участникам хода никто не ведет. Учитывались только те, кто шли официально - духовенство и сопровождающие. Как поведал первый зампред, они соблюдали все меры предосторожности, и заболевших среди них нет. А пешие паломники… видимо, шли куда-то в сторону Великорецкого по своим делам. Даром что с крестами и иконами.

ПРИЕХАТЬ МОЖНО?

Все чаще и чаще в комментариях под постами в группе регионального оперштаба появляются вопросы: а можно ли к вам приехать, а обязательно ли две недели сидеть взаперти… На этот вопрос журналистов ответ был дан весьма однозначный. Все требования по самоизоляции для приезжих с самого начала носили исключительно рекомендательный характер. От гостей и возвращающихся хотели лишь проявления сознательности - только и всего. И ни за кем круглосуточно не наблюдали.

СПЛОШНЫЕ РАСТРАТЫ

Вопрос о громких задержаниях кировских чиновников был, пожалуй, довольно смущающим и выбивающимся из общей темы, но, тем не менее, ожидаемым. Как-никак, с начала года задержали вице-губернатора региона, а также министров лесного хозяйства и информационных технологий и связи.

Журналистов заверили, что сейчас постоянно ведется работа правительства с правоохранительными органами, которая не вчера началась и не завтра закончится. В регионе сформировано управление по борьбе с коррупцией.

- Независимо от ранга чиновника ничто не может уберечь человека от наказания за неправомерные действия, - заявил губернатор региона.

Напоследок всех попросили соблюдать элементарные нормы безопасности на заключительном (по надежде властей) этапе борьбы с коронавирусом. Попросили, к слову, все те же губернатор региона и первый зампред, стоящие перед толпой журналистов без медицинских масок и точно не на расстоянии полутора метров. И разошлись.