2020-06-16T12:44:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: еще двое скончались

Одна из пациенток проживала в Кирове, вторая - в Нолинском районе
Ангелина Табрисова
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Сейчас в тяжелом состоянии находятся 28 пациентов.Сейчас в тяжелом состоянии находятся 28 пациентов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество жертв коронавируса в Кировской области, к сожалению, увеличилось еще на двух человек. Вчера в инфекционных стационарах скончались две пациентки. Это 87-летняя кировчанка и 89-летняя жительница Нолинского района. Обе женщины были в группе риска по возрасту. Несмотря на все усилия врачей, спасти их не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Количество выздоровевших пациентов, выписанных из больниц за минувшие сутки, составило 114 человек. Число новых заразившихся за этот же период снизилось в разы и равно 22 кировчанам.

Таким образом, на 16 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3141 случай заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 1838 заболевших выздоровели;

- 28 пациентов умерли;

- более 8300 человек на домашнем карантине;

- 26314 жителей области сняты с наблюдения за весь период;

- 159535 тестов на коронавирус проведено в области за весь период, в том числе 2403 - за минувшие сутки;

- 114902 кировчанина обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе 1423 человека - за последние 24 часа.

Сейчас состояние 28 госпитализированных оценивают как тяжелое. 19 из них находятся в палате реанимации и интенсивной терапии. К аппаратам ИВЛ подключены девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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