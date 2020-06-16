Коронавирус в Кирове: еще двое скончались
Количество жертв коронавируса в Кировской области, к сожалению, увеличилось еще на двух человек. Вчера в инфекционных стационарах скончались две пациентки. Это 87-летняя кировчанка и 89-летняя жительница Нолинского района. Обе женщины были в группе риска по возрасту. Несмотря на все усилия врачей, спасти их не удалось.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.
Количество выздоровевших пациентов, выписанных из больниц за минувшие сутки, составило 114 человек. Число новых заразившихся за этот же период снизилось в разы и равно 22 кировчанам.
Таким образом, на 16 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 3141 случай заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;
- 1838 заболевших выздоровели;
- 28 пациентов умерли;
- более 8300 человек на домашнем карантине;
- 26314 жителей области сняты с наблюдения за весь период;
- 159535 тестов на коронавирус проведено в области за весь период, в том числе 2403 - за минувшие сутки;
- 114902 кировчанина обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе 1423 человека - за последние 24 часа.
Сейчас состояние 28 госпитализированных оценивают как тяжелое. 19 из них находятся в палате реанимации и интенсивной терапии. К аппаратам ИВЛ подключены девять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU