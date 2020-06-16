Кировчане в группе риска смогут бесплатно сдать тест на коронавирус
В Кировской области расширился список лиц, которым положено бесплатное тестирование на коронавирус. Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее в круг лиц, подлежащих обязательному обследованию на COVID-19, входили кировчане, вернувшиеся из-за рубежа, контактные с заболевшими и пациенты с внебольничной пневмонией. Кроме того, тестирование положено медработникам, имеющим риски инфицирования, персоналу и пациентам учреждений постоянного пребывания.
Теперь же в эту группу входят пациенты зоны риска. При наличии респираторных симптомов мазок для анализа на коронавирус бесплатно берут у:
- беременных женщин;
- пожилых людей старше 65 лет;
- кировчан от 25 до 65 лет, имеющие хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.
Стоит отметить, что у неконтактных пациентов мазок берут по показаниям врача.
Также обязательное тестирование теперь будут проходить персонал и посетители детских оздоровительных лагерей. По эпидпоказаниям положено обследование на коронавирус у должностных лиц федеральных учреждений, УМВД, УФСИН, фельдъегерской службы, таможенных органов и вооруженных сил.
ИСТОЧНИК KP.RU