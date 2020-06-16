Кировчане в группе риска смогут бесплатно сдать тест на коронавирус

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:15:21+03:00

В группу риска входят беременные женщины, пожилые люди и имеющие хронические заболевания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неконтактные по-прежнему могут обследоваться только по показаниям врача

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В Кировской области расширился список лиц, которым положено бесплатное тестирование на коронавирус. Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее в круг лиц, подлежащих обязательному обследованию на COVID-19, входили кировчане, вернувшиеся из-за рубежа, контактные с заболевшими и пациенты с внебольничной пневмонией. Кроме того, тестирование положено медработникам, имеющим риски инфицирования, персоналу и пациентам учреждений постоянного пребывания.

Теперь же в эту группу входят пациенты зоны риска. При наличии респираторных симптомов мазок для анализа на коронавирус бесплатно берут у:

- беременных женщин;

- пожилых людей старше 65 лет;

- кировчан от 25 до 65 лет, имеющие хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Стоит отметить, что у неконтактных пациентов мазок берут по показаниям врача.

Также обязательное тестирование теперь будут проходить персонал и посетители детских оздоровительных лагерей. По эпидпоказаниям положено обследование на коронавирус у должностных лиц федеральных учреждений, УМВД, УФСИН, фельдъегерской службы, таможенных органов и вооруженных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU