В Кирово-Чепецке мебельная компания не платила зарплату своим работникам

12 Май 2020 2020-05-12T10:51:37+03:00

Долги составили почти 20 миллионов рублей

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Кирово-Чепецкая прокуратура провела поверку деятельности одной известной мебельной компаний. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что ООО «МЦ5 групп» нарушала права работников, не выплачивая им зарплату. Работодатель задолжал своим сотрудникам денег за март. Сумма составила 19,7 миллиона рублей. Без честно заработанных средств остались 1103 работника.

Прокурор вынес генеральному директору организации представление об устранении нарушений закона. Сейчас зарплату работникам выплатили в полном объеме. Кроме того, в отношении работодателя составили административный протокол за нарушение трудового законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU