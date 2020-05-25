На пост сити-менеджера Кирова претендуют три кандидата

25 Май 2020 2020-05-25T11:21:08+03:00

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Сегодня на заседании конкурсной комиссии рассмотрены документы, поступившие от кандидатов на замещение вакантной должности главы администрации города Кирова. Все три кандидата допущены к участию. Им предстоит пройти конкурсные испытания: тестирование на знание основ российского законодательства и собеседование.

Как сообщают в пресс-службе городской Думы, документы на должность главы горадминистрации подали трое кандидатов: Николай Богачев, Владимир Мышкин, Дмитрий Осипов.

Николай Богачев - начальник отдела организационной и кадровой работы министерства энергетики и ЖКХ Кировской области. Ранее он работал заместителем начальника управления культуры администрации Кирова.

Владимир Мышкин — заместитель начальника теруправления по Нововятскому району.

Дмитрий Осипов уже третий раз участвует в конкурсе. Первый сорвался из-за неявки членов конкурсной комиссии. Второй успешно завершился, но депутаты отказались утверждать Дмитрия Осипова. Сейчас он трудится в должности и.о. главы администрации. Ранее Дмитрий Осипов возглавлял Вятавтодор.

Следующий конкурс назначен на 28 мая, а 3 июня депутаты гордумы будут утверждать нового кандидата. Напомним, что 20 мая власти отказались проводить дебаты между кандидатами на пост сити-менеджера. Согласно действующему законодательству проведение публичных слушаний не предусмотрено. А полномочий по назначению дебатов «у главы города Кирова нет, равно как и у председателя конкурсной комиссии».

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