На пост сити-менеджера Кирова претендуют три кандидата
Сегодня на заседании конкурсной комиссии рассмотрены документы, поступившие от кандидатов на замещение вакантной должности главы администрации города Кирова. Все три кандидата допущены к участию. Им предстоит пройти конкурсные испытания: тестирование на знание основ российского законодательства и собеседование.
Как сообщают в пресс-службе городской Думы, документы на должность главы горадминистрации подали трое кандидатов: Николай Богачев, Владимир Мышкин, Дмитрий Осипов.
Николай Богачев - начальник отдела организационной и кадровой работы министерства энергетики и ЖКХ Кировской области. Ранее он работал заместителем начальника управления культуры администрации Кирова.
Владимир Мышкин — заместитель начальника теруправления по Нововятскому району.
Дмитрий Осипов уже третий раз участвует в конкурсе. Первый сорвался из-за неявки членов конкурсной комиссии. Второй успешно завершился, но депутаты отказались утверждать Дмитрия Осипова. Сейчас он трудится в должности и.о. главы администрации. Ранее Дмитрий Осипов возглавлял Вятавтодор.
Следующий конкурс назначен на 28 мая, а 3 июня депутаты гордумы будут утверждать нового кандидата. Напомним, что 20 мая власти отказались проводить дебаты между кандидатами на пост сити-менеджера. Согласно действующему законодательству проведение публичных слушаний не предусмотрено. А полномочий по назначению дебатов «у главы города Кирова нет, равно как и у председателя конкурсной комиссии».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU