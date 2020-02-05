В администрацию Кирова пришел Дмитрий Осипов

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:13:38+03:00

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Он - коренной кировчанин. По образованию - юрист. Закончил МГЮА в 1997 году. С 2012 по 2018 год Осипов управлял различными коммерческими организациями Кирова. В свое время он работал генеральным директором КОГП «Вятские автомобильные дороги». На новом посту Дмитрий Осипов будет заниматься вопросами экономики и финансов.

Напомним, что 29 января 2020 года в администрации города произошли перестановки. Илья Шульгин, занимавший пост главы администрации, покинул должность по собственному желанию. Чтобы его кресло не пустовало, главой администрации, пока еще временно, стал Геннадий Плехов. При Шульгине он был его заместителем.

ИСТОЧНИК KP.RU