2020-05-21T15:27:15+03:00
Политика

Дебатов не будет: их «проведение не предусмотрено законодательством»

А документы на конкурс подал лишь один кандидат
Виктор Карпов
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Конкурс назначен на 28 мая. Фото: duma.mo-kirov.ruКонкурс назначен на 28 мая. Фото: duma.mo-kirov.ru
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Кировские власти не намерены проводить дебаты между кандидатами на пост сити-менеджера. Ранее с такой просьбой обратились городские активисты.

Сегодня, 20 мая, общественники получили ответ за подписью и.о. главы города Алексея Рябова. В письме говорится, что согласно действующему законодательству проведение публичных слушаний не предусмотрено. А полномочий но назначению дебатов «у главы города Кирова нет, равно как и у председателя конкурсной комиссии». Соответствующее письмо опубликовано в группе «Городские проекты в Кирове».

Помимо этого, в Гордуме сообщили, что документы на конкурс сити-менеджера подал лишь один кандидат. Окончание приема заявок 22 мая 2020 года. Сам же конкурс назначен на 28 мая.

Напомним, что город уже четыре месяца живет без главы администрации. После ухода Ильи Шульгина, конкурс на должность сити-менеджера проводится уже в третий раз. Первый сорвался из-за неявки членов конкурсной комиссии. Второй успешно завершился, но депутаты отказались утверждать Дмитрия Осипова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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