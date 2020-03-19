Еще у двоих кировчан лабораторно подтвердили диагноз «коронавирус»

19 Март 2020 2020-03-19T16:03:55+03:00

В Кировской области теперь три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Фото: pixabay.com

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В Кирове официально трое пациентов, чей диагноз «коронавирус» подтвердили лабораторно. По результатам анализов, муж первой пациентки и один из пассажиров поезда, ехавший вместе с ними из Москвы, также заражены.

Сейчас в кировской инфекционной больнице, по итогам, находится три пациента с подтвержденным диагнозом и еще четверо с подозрением на коронавирус. Все анализы уже отправлены в лабораторию. Все семеро находятся в специальных изолированных боксах и получают необходимое лечение. Все контактные лица пациентов установлены, с ними проводят профилактическую работу. Состояние здоровья кировчан врачи оценивают как стабильно удовлетворительное.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства, и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU