Задержана заведующая больницей, в которой два года не следили за здоровьем погибшей девочки

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-28T10:29:43+03:00

Девочка не наблюдалась у врачей с конца 2016 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Неделю назад в квартире на улице Щорса было найдено тело трехлетней девочки. Малышку на несколько дней оставили в запертой квартире без еды и воды, от голода она пыталась есть стиральный порошок. Маму девочки арестовали по подозрению в умышленном убийстве, сейчас она находится в СИЗО. Параллельно следователи устанавливали все детали этой трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/694534" frameborder="0"></iframe> Задержание заведующей поликлиникой, в которой должна была наблюдаться погибшая девочка из Кирова.Видео: СУ СК России по Кировской области

Была изъята медицинская карта ребенка, допрошен медперсонал поликлиники, в которой девочка наблюдалась до конца 2016 года. В итоге вопросы возникли к работе руководства лечебного заведения.

Малышка погибла в запертой квартире без еды и воды

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693704" frameborder="0"></iframe> В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи

- По версии следствия, при попустительстве заведующей поликлиники девочка более двух лет не наблюдалась у врачей, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Это квалифицируется как ситуация, опасная для ребенка. Вчера заведующую задержали. Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ «Халатность». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вчера погибшую малышку похоронили. Как рассказали «Комсомолке» знакомые семьи, на прощании с девочкой присутствовали только самые близкие люди, всего 15-20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU