«Любой поступил бы так же»: 10-летнего мальчика из Кирова, который спас девочку из ямы с кипятком, наградили медалью «За проявленное мужество»

Церемония награждения храброго кировчанина прошла в областном правительстве. Фото: kirovreg.ru

Весь Киров помнит историю с 10-летней девочкой, которая свалилась в яму с кипятком после прорыва теплотрассы. И помнит, что ее спас друг, ровесник - такой же ребенок, как и она, храбрый мальчик по имени Данил. Награда нашла своего героя: 28 октября мальчику вручили памятную медаль «За проявленное мужество».

Торжественная церемония прошла в правительстве Кировской области. Как сообщают в ведомстве, наш юный земляк оказался в числе 106 награжденных детей-героев со всей страны. Данилу выразили благодарность за решительность и смелость, а его родителям - за хорошее воспитание сына.

Сам мальчик сказал, что не считает свой поступок чем-то особенным - уверен, что в подобной ситуации любой поступил бы так же. А когда его подруга оказалась в беде, даже не раздумывал ни секунды, придя к ней на помощь.

А ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Коммунальная авария произошла в июне 2021 года на улице Северо-Садовой у дома №19. В момент прорыва теплосети Кира оказалась рядом с этим местом. Кипяток размыл грунт, и он провалился вместе с бетонной плитой. Девочка упала в яму с горячей водой.

На ее счастье, рядом гуляли и другие дети. Они даже не поняли, что произошло - сообразил только Данил. Маленький герой тут же подбежал к яме и протянул руку девочке. Несмотря на обжигающий пар, он помог Кире выбраться и спас этим ее жизнь.

Юная кировчанка получила ожоги 2-3 степени на 41% тела. Ее срочно госпитализировали в областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где она пробыла полтора месяца. В конце июля ее благополучно выписали из больницы. Что до юного героя, то его наградили местные жители и руководитель Центра местной активности Октябрьского района. Данила кировчане называют «маленьким большим героем» и благодарят родителей за то, что те воспитали настоящего мужчину - еще совсем юного, но уже такого взрослого.

Коммунальная авария произошла у дома №19 по улице Северо-Садовой. Фото: vk.com/kirovoficial

КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ?

По факту с ЧП еще в июне возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». В июле прокуратура назвала виновников аварии - кировский филиал ПАО «Т Плюс» и ООО «Стройсервис». В ходе проверки ведомство выявило множество нарушений правил безопасности.

Компаниям внесли представления. Что же до уголовного дела, то его расследование еще не окончено. Виновным грозит до шести лет лишения свободы плюс штраф до 500 тысяч рублей.