В Кирове возбудили уголовное дело после ЧП с ребенком, упавшим в кипяток из-за прорыва теплотрассы

Кировский Следком устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего, а также виновных в инциденте. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове возбудили уголовное дело после инцидента с 10-летней девочкой, которая обварилась кипятком на теплотрассе. Информацию об этом сообщил областной Следственный комитет.

На данный момент сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Также следователи разыскивают виновных лиц. Им грозит статья «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание - шесть лет лишения свободы плюс штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел вечером 14 июня на Северо-Садовой улице. На этом участке произошел прорыв теплосетей. Как назло, в тот момент там гуляла 10-летняя девочка. Грунт размылся, бетонная плита рухнула, и ребенок провалился в горячую воду.

Малышка получила 40% ожогов тела. Из кипятка ее достал случайный прохожий. Девочку срочно госпитализировали, сейчас она проходит лечение в областной травматологии. Прокуратура Кировской области начала проверку деятельности ресурсоснабжающей компании. Ростехнадзор проверит другие подобные объекты по запросу горадминистрации. Теплоснабжающая компания создала спецкомиссию и обещала оказать всю возможную поддержку в лечении и восстановлении девочки.