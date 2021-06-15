В Кирове из-за прорыва теплосетей 10-летний ребенок получил множественные ожоги

Ресурсоснабжающая компания окажет всю необходимую помощь пострадавшей девочке. Фото: genproc.gov.ru

В Кирове из-за аварии на теплосетях пострадала 10-летняя девочка. Происшествие случилось в понедельник, 14 июня, на улице Северо-Садовой, 19. Деятельность ресурсоснабжающей компании проверит прокуратура. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители надзорного органа оценят качество содержания объекта ЖКХ. В случае подтверждения нарушений в отношении руководителя организации возбудят уголовное дело. После завершения следственных действий, поврежденные трубы на данном участке заменят.

Отметим, что маленькая кировчанка получила 40% ожогов тела. Ее незамедлительно госпитализировали в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. В настоящее время девочка находится под пристальным вниманием врачей.