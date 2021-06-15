Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июня 2021 9:51

В Кирове из-за прорыва теплосетей 10-летний ребенок получил множественные ожоги

Девочке потребовалась срочная госпитализация
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ресурсоснабжающая компания окажет всю необходимую помощь пострадавшей девочке. Фото: genproc.gov.ru

Ресурсоснабжающая компания окажет всю необходимую помощь пострадавшей девочке. Фото: genproc.gov.ru

В Кирове из-за аварии на теплосетях пострадала 10-летняя девочка. Происшествие случилось в понедельник, 14 июня, на улице Северо-Садовой, 19. Деятельность ресурсоснабжающей компании проверит прокуратура. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители надзорного органа оценят качество содержания объекта ЖКХ. В случае подтверждения нарушений в отношении руководителя организации возбудят уголовное дело. После завершения следственных действий, поврежденные трубы на данном участке заменят.

Отметим, что маленькая кировчанка получила 40% ожогов тела. Ее незамедлительно госпитализировали в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. В настоящее время девочка находится под пристальным вниманием врачей.