В Кирове 10-летнюю девочку, упавшую в яму с кипятком, выписали из больницы

На стопу девочке пересадили небольшой кусочек кожи с бедра. Фото: kirovreg.ru

В Кирове врачи спасли маленькую пациентку, упавшую в яму с кипятком. Девочка получила ожоги 41% тела, сообщает областной Минздрав.

Все произошло в июне 2021 года. 10-летняя Кира гуляла неподалеку с другом и братом и внезапно провалилась под землю - в яму с кипятком. Девочка говорит, что даже не достала до дна, столько там было воды. Друг помог ей выбраться, а брат убежал, чтобы позвать на помощь.

Ребенка доставили в областную травматологию, где поставили диагноз: ожоги 2-3 степени на 41% тела: туловище, верхних и нижних конечностях. Пациентке назначили инфузионную терапию.

- Девочка была помещена на флюидизирующую кровать, которая создает наиболее идеальные условия для лечения обширных ожогов. Специализированное биологическое покрытие помогает заживить большинство ран самостоятельно, без хирургического вмешательства и использования влажно-высыхающих повязок, - объясняют врачи. - Применение этого покрытия позволяет сократить количество травматичных перевязок, соответственно снизить кровопотерю и количество наркозов, а также снизить болевой синдром.

Не обошлось без операции: на стопу пациентке пересадили небольшой кусочек кожи с бедра, который, к счастью, хорошо прижился.

30 июля девочку выписали - спустя 46 дней нахождения в стационаре. Дальше она будет лечиться амбулаторно, ей назначили физиопроцедуры, чтобы исключить появление рубцов на коже.