«Маленький большой герой»: в Кирове 10-летний мальчик вытащил девочку из ямы с кипятком

Прорыв теплотрассы произошел во дворе дома на улице Северо-Садовой. Фото: vk.com/kirovoficial

В Кирове случайный прохожий спас 10-летнюю девочку из ямы с кипятком. Героем оказался ее ровесник, Данил Черенев. Информация появилась в соцсетях, в паблике одной из городских управляющих компаний.

ПРОТЯНУЛ РУКУ ДЕВОЧКЕ

14 июня около 15 часов во дворе дома на Северо-Садовой улице произошел прорыв теплосетей. На беду, поблизости от места аварии играла 10-летняя девочка. Потоком горячей воды грунт размыло, и бетонная плита рухнула в яму с кипятком, а вместе с ней и ребенок.

На ее счастье, во дворе этого же дома гуляли несколько детей ее возраста. Они даже не поняли, что произошло - сообразил только один из них, 10-летний Данил. Не испугавшись, он подбежал к яме и протянул руку. Ему удалось вытащить маленькую кировчанку из воды, тем самым сохранив ее жизнь.

Девочка получила серьезные травмы - 40% ее тела были обожжены кипятком. Пострадавшую срочно госпитализировали в областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, сейчас она находится под присмотром врачей. А Данила, скромного героя, 17 июня наградили местные жители и руководитель Центра местной активности Октябрьского района.

- Маленький большой герой! - пишут в паблике УК. - Спасибо родителям за такого настоящего мужчину!

Храброго мальчика наградили местные жители и руководитель ЦМА Октябрьского района. Фото: vk.com/aktivkomfort

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сейчас по факту ЧП с девочкой возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Областной Следственный комитет устанавливает все причины и обстоятельства инцидента, а также ищет виновных лиц. Им грозит до шести лет лишения свободы плюс штраф до 500 тысяч рублей.

В Ростехнадзор направили обращение для проведения внеплановой проверки по соблюдению Кировскими тепловыми сетями (филиал ПАО «Т Плюс») требований промбезопасности при обслуживании других подобных объектов. Прокуратура региона проводит проверку ресурсоснабжающей организации. Сама компания заявляет, что создала спецкомиссию, и готова оказать всю необходимую поддержку в лечении и восстановлении пострадавшей девочки.