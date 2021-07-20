Прокуратура внесла представления кировским компаниям, по чьей вине 10-летняя девочка упала в яму с кипятком

Прорыв теплосетей произошел во дворе дома №17 по улице Северо-Садовой. Фото: vk.com/kirovoficial

Областная прокуратура внесла представления ресурсоснабжающей и управляющей компаниям, по вине которых 10-летняя девочка получила ожоги из-за прорыва теплотрассы. Это кировский филиал ПАО «Т Плюс» и ООО «Стройсервис», сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки специалисты обнаружили нарушения правил промбезопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением. Кроме того, ответственные за объект вовремя не озаботились устранением коммунальной аварии и не обеспечили безопасность людям, в том числе детям, находившимся рядом с тепловой камерой.

Прокуратура также продолжает контролировать результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия. Известно, что пострадавшая девочка сейчас продолжает лечиться в областной травматологии.

Напомним, ЧП произошло 14 июня 2021 года. Во дворе дома №17 по улице Северо-Садовой прорвало теплосеть, горячая вода подмыла грунт, и тот провалился. К несчастью, в тот момент рядом играла 10-летняя девочка, которая провалилась в кипяток. Выбраться из ямы ей помог прохожий; как выяснилось позднее, это был ее сверстник, игравший во дворе того же дома. Девочка получила 40% ожогов тела, ее срочно госпитализировали.