Главные новости с 18 по 24 октября в Кирове: введение обязательных QR-кодов, нерабочая неделя, раздельный сбор мусора, оставленный один дома малыш и поиски пропавшего ребенка

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На календаре 25 октября, за окном пасмурно, температура воздуха до -1 градус. По прогнозам синоптиков, днем может выглянуть солнышко и пройти небольшой снег. Наступила новая рабочая неделя, ну а мы традиционно предлагаем вспомнить, чем отметилась ушедшая.

В ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА БОЛЬШЕ НЕ ПУСТЯТ БЕЗ QR-кода

С понедельника,25 октября, посещение большинства общественных мест станет невозможным без предъявления специального QR-кода. В этот список попали салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы, культурные, досуговые и спортивные учреждения.

Свободно посещать можно только продуктовые магазины, аптеки и передвигаться на общественном транспорте. Однако при этом необходимо соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

НЕДЕЛЯ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ ОБЪЯВЛЕНА НЕРАБОЧЕЙ

Согласно подписанному постановлению неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей. В течение этого времени за сотрудниками предприятий сохранится заработная плата

На этот период школы, техникумы и колледжи Кировской области уйдут на каникулы. В детсадах региона будут работать дежурные группы.

Недоступны в течение рабочей недели будут библиотеки, парки отдыха, дома культуры, театральные студии и крытые катки. Проведение спортивных соревнований будет также запрещено.

КИРОВЧАНКУ, ОСТАВИВШУЮ ДВУХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА ОДНОГО, МОГУТ ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ

Жительница Кирова оставила своего 2-летнего сына одного в квартире и несколько часов не появлялась дома. Плач ребенка услышали соседи, которые вызвали полицию. Правоохранители взломали дверь и обнаружили малыша, который находился совсем один.

На нерадивую мать составили протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мальчика забрали медики, которые отвезли его в больницу на обследование.

В КИРОВЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПОИСКИ РЕБЕНКА, ПОХИЩЕННОГО 19 ЛЕТ НАЗАД

В Кирове продолжается расследование уголовного дела о похищении ребенка, произошедшее 19 лет назад. В 2002 году пропал восьмилетний Сережа Муссинов. Мальчика забрал из школы №70, где он учился, неизвестный мужчина. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Следователи составили портрет предполагаемого похитителя. Известно также, что на 2002 год предполагаемый преступник мог работать или проживать в Вересниках, а также в районе улиц Сурикова и Комсомольской. Подробнее здесь.

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАТ СОРТИРОВАТЬ МУСОР

В Кировскую область вернется проект по раздельному сбору мусора. Принято решение увеличить сеть экопунктов, которые принимают сортированные отходы за деньги, а также установить контейнеры для приема конкретных фракций отходов. Планируется, что это будут сетки для одной из самых распространенных в России упаковок из пластика - бутылок ПЭТ. Накопители для раздельного сбора отходов уже установлены в Радужном и Лубягино. Географию муниципалитетов, где будут внедрять проект, планируется расширять и дальше.