Нерабочие дни в Кирове с 30 октября по 7 ноября 2021 года: школьники уходят на каникулы, спортивные и культурные учреждения закрываются

Образовательные учреждения в Кировской области выходят на каникулы с 30 октября по 7 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировчанам разъяснили, как они будут работать с 30 октября по 7 ноября. Об этом рассказал региональный оперштаб.

Опубликовано постановление «Об установлении на территории России нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года». Согласно документу, в течение этого времени за сотрудниками предприятий сохранится заработная плата. В этот период объявлены каникулы в школах, техникумах, колледжах. В детсадах региона будут работать дежурные группы.

Недоступны в течение рабочей недели будут библиотеки, тематические парки развлечений на открытом воздухе, парки отдыха, дворцы и дома культуры, театральные студии, крытые катки. Проведение спортивных соревнований будет запрещено.

Напомним также, что с 25 октября по 7 ноября на территории Кировской области вводятся QR-коды. По ним кировчане смогут посетить большую часть общественных мест региона, в частности:

- салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие;

- досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с личным присутствием граждан, а также предоставление услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового скопления людей, проведение групповых занятий в фитнес-центрах;

- ночные клубы, кафе, рестораны, фуд-корты, кинотеатры, бассейны, детские игровые комнаты.

Организации и предприятия будут обязаны проверять наличие QR-кодов у посетителей. Сверяться будут инициалы и даты рождения с данными паспорта или временного удостоверения личности.

Кроме того, с 30 октября по 7 ноября для кировчан будут недоступны офисы МФЦ. Посетить их можно будет только для регистрации, подтверждения или восстановления учетной записи на портале Госуслуг, либо для получения услуг по предварительной записи, сделанной до 23 октября 2021 года.