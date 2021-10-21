Кировчанку, оставившую 2-летнего ребенка одного в квартире, могут привлечь к уголовной ответственности

В квартире, где проживал ребенок, обнаружили антисанитарные условия и испорченные продукты. Фото: 43.мвд.рф

Жительница Кирова оставила своего 2-летнего сына одного в квартире и несколько часов не появлялась дома. Женщине грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Первыми неладное заподозрили соседи, которые услышали детский плач, не прекращающийся долгое время. Именно они и вызвали полицейских, которые взломали дверь и обнаружили ребенка. Двухлетний мальчик был дома один. Стражи порядка попытались связаться с матерью малыша, но та на звонки не отвечала. Женщину удалось разыскать спустя несколько часов.

На нерадивую мать составили протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мальчика забрали медики, которые отвезли его в больницу на обследование.

Отметим, что в коммунальной квартире полицейские обнаружили антисанитарные условия и испорченные продукты питания. Известно, что у женщины также есть пятилетняя дочь. Совместно с органами опеки было принято решение поместить ее в реабилитационный центр для детей.

ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ ПОДОБНЫЙ СЛУЧАЙ В КИРОВЕ

В феврале 2019 года кировчанка Мария Пленкина умышленно оставила свою двухлетнюю дочь одну дома и ушла. Перед уходом женщина перекрыла воду, включила обогреватель, оставила дочке две бутылки йогурта, разделанную курицу и пачку сарделек. Температура воздуха в комнате, где почти неделю умирала маленькая девочка, не превышала 15 градусов. Малышка умерла спустя пять дней от обезвоживания.

Суд назначил Марие Пленкиной наказание в виде 13 лет лишения свободы. Во время вынесения приговора девушка вела себя спокойно. Свой срок кировчанка отбывает в колонии общего режима.

ЕЩЕ ОДИН ПОХОЖИЙ ЭПИЗОД

В феврале 2020 года в селе Быково Куменского района 34-летняя женщина оставила в плохоотапливаемом доме 8-месячную дочку и двухлетнего сына. На протяжении двух суток они находились без еды и воды.

Малышей спасли сотрудники полиции, которые взломали входную дверь. Детей укутали в теплые вещи, напоили молоком, взятым у соседей, и передали врачам. На нерадивую мать завели уголовное дело. Ранее женщину уже лишали родительских прав, забрав у нее троих старших детей.