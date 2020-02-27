Жительницу Кумен, оставившую малышей в холодном доме, хотят лишить родительских прав

В Кировской области продолжается расследование по делу жительницы Куменского района, которая оставила своих маленьких детей одних в холодном доме без еды. Трагедия потрясшая весь областной центр год назад, вполне могла повториться вновь. А ведь всего месяц назад такой же нерадивой мамаше вынесли приговор за оставление дочери одной.

ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО ОДНАЖДЫ

Чуть больше года назад весь Киров облетела весть о найденной в квартире одного из городских домов мертвой трехлетней девочке. Как выяснилось, собственная мать бросила ее в одиночестве, оставив ей немного еды и перекрыв краны с водой. Малышка умирала от голода неделю в пустой квартире, пока ее родительница веселилась в клубах и жила у подруги.

Дело распутывалось целый год и лишь месяц назад обрело свою развязку. Молодой матери дали 13 лет тюрьмы. И только город оправился от этой истории, как выяснилось, что у девушки есть свои, как ни страшно, последователи. К счастью, хоть оно и с горьким привкусом, в нынешнем случае детей удалось спасти.

БРОСИЛА ДЕТЕЙ В ХОЛОДНОМ ДОМЕ

25 февраля текущего года инспекция по делам несовершеннолетних проверяла «проблемные» семьи села Быково Куменского района, поставленные на учет. Дверь одного из домов никто не спешил открывать. Однако полиция услышала звук, исходящий изнутри. Забравшись в дом, инспекция обнаружила внутри восьмимесячную девочку и двухлетнего мальчика. Совсем одних. Жилище было заперто и непротоплено, и в нем не оказалось ни крошки еды. Как и самой 34-летней матери малышей. Полиция немедленно вызвала медиков. Детей укутали в теплые вещи, напоили молоком, взятым у соседей, и передали врачам. Малышей отвезли в больницу.

В доме царили холод и антисанитария. Фото: СУ СКР по Кировской области

По сообщению Следкома Кировской области, вечером 23 февраля женщина ушла из дома, оставив детей без еды и без присмотра. Отмечается, что в помещении царили антисанитария и холод - температура воздуха составила около 10 градусов. Целых два дня маленькие дети оставались в пустом, непротопленном доме, в котором им было совсем нечего есть.

Вечером 26 февраля мать детей удалось разыскать. Нашли ее по пути в магазин за алкоголем. Следствию женщина подтвердила: она прекрасно осознавала свои действия. Возвращаться домой она не торопилась, понимая при этом, что маленькие дети не смогут сами о себе позаботиться. Как и та нерадивая молодая мать, что бросила на произвол судьбы собственную дочь, женщина отлично представляла себе, что она делает. И, судя по всему, ее этот факт нисколько не озаботил.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС

На нерадивую родительницу завели уголовное дело. Сейчас следствие продолжается. Известно, что ранее женщину уже лишали родительских прав, забрав у нее троих старших детей. Теперь эту меру наказания хотят применить снова.

По сообщению УМВД Кировской области, жизни спасенных малышей сейчас ничего не угрожает. Они находятся в центральной районной больнице и, по словам главврача, их состояние удовлетворительное. Куменские полицейские навестили детей и, пусть повидаться с ними не удалось из-за карантина, им смогли передать игрушки и лакомства. В дальнейшем они планируют продолжать отслеживать судьбу малышей.