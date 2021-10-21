В Кирове разыскивают ребенка, похищенного 19 лет назад: составлен портрет предполагаемого преступника

Следователи составили субъективный портрет предполагаемого похитителя по состоянию на 2021 год. Фото: vk.com/suskko

В Кирове расследуют похищение ребенка, произошедшее 19 лет назад. В 2002 году пропал восьмилетний Сережа Муссинов. Мальчика забрал из школы №70, где он учился, неизвестный мужчина. С тех пор ребенок как в воду канул.

Еще в далеком 2002 году по факту исчезновения мальчика сразу возбудили уголовное дело - по статьям «Похищение» и «Убийство малолетнего». Расследование зашло в тупик со временем. На тот момент установить местонахождение ребенка, а также личность похитителя, не представлялось возможным. Однако годы идут, а расследование дела продолжается. Специалисты работают с применением современной криминалистической техники, проводятся необходимые экспертизы. Пропавшего Сергея, как и его похитителя, продолжают искать совместно с сотрудниками полиции.

Областной Следственный комитет сообщает, что на данный момент удалось создать субъективные портреты мужчины, причастного к похищению Сережи Муссинова. На первом преступник изображен по описаниям свидетелей в 2002 году. На втором - как он мог бы выглядеть сейчас, в 2021 году.

Так преступник, предположительно, выглядел в 2002 году. Фото: vk.com/suskko

Ведомство также предоставляет приметы предполагаемого похитителя и его обобщенный портрет по данным на 2002 год. Это был мужчина возрастом 40-45 лет, среднего или невысокого роста, около 160 см, плотного (полного) телосложения, со светлыми или седыми волосами. Носил затемненные очки с толстой оправой. Был одет в темные брюки, удлиненную кожаную куртку и выглядел, по свидетельствам, «прилично». Известно также, что на 2002 год предполагаемый преступник мог работать или проживать в Вересниках, а также в районе улиц Сурикова и Комсомольской.

Приметы пропавшего Сережи Муссинова по состоянию на 2002 год: худощавый мальчик, на вид 6 лет, рост 120 см, со светло-русыми короткими волосами. У ребенка не было одного переднего зуба. На момент исчезновения он был одет в матерчатую серо-голубую куртку на кнопках, зеленые джинсы, черные ботинки, синюю вязаную шапку с белым орнаментом с помпоном. При себе имел портфель с учебниками.

Сережу Муссинова похитили в 2002 году. Фото: vk.com/suskko

Всех кировчан просят о содействии. Если вы знали человека, похожего на изображенное на портрете лицо или подпадающего под описанные приметы, сообщите об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8 (8332) 485-145, 485-194, 485-100 или 102. Следователи проверят всю поступающую информацию.