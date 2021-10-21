В Кировской области продолжают развивать проект по раздельному сбору мусора

На нескольких площадках уже установлены накопители для раздельного сбора мусора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировскую область вернется проект по раздельному сбору мусора. Первоначальный концепт решено модернизировать и расширить. К такому выводу пришли на заседании координационного штаба по реализации федеральных проектов в сфере обращения с ТКО на территории области, которое провел председатель правительства Александр Чурин. В нем участвовали руководители органов исполнительной власти, представители регоператора, общественники и активисты.

Так, ранее пилотный проект по раздельному сбору отходов запустили на девяти площадках в Кирове и деревне Лубягино. По итогам выяснилось, что жители не готовы качественно сортировать мусор. Отходы, собранные с площадок, оказались в большей степени низкого качества и потребовали допзатрат на досортировку.

Концепцию решили не забрасывать, а довести до ума. В итоге регоператор запустил проект «Умная сортировка».

- Принято решение расширить сеть экопунктов, которые принимают сортированные отходы за деньги, а также установить контейнеры для приема одной из фракций отходов. Планируется, что это будут сетки для одной из самых распространенных в России упаковок из пластика - бутылок ПЭТ. Накопители для раздельного сбора отходов уже установлены в Радужном и Лубягино. Далее этот проект будет расширен на другие районы города и области. Например, первые емкости для раздельного сбора появятся в Пижанке. Таким образом, пилотный проект по раздельному сбору отходов в Кировской области не только не завершен, он расширен и модернизирован, - сказал заместитель гендиректора АО «Куприт» Валерий Семенищев.

В ходе заседания свою идею высказала руководитель проекта «Вятка без мусора» Анастасия Скурихина. По ее словам, при модернизации концепции РСО можно использовать опыт «Эко-соседей». Их задумка заключается в том, что конкретный дом сортирует отходы, а средства, вырученные от их сдачи, идут на общедомовые нужды. Инициативу одобрил Александр Чурин, подчеркнув, что ее нужно внедрять и использовать.