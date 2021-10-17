Коронавирус в Кировской области, последние новости на 17 октября: как изменилась статистика за неделю

Сейчас от коронавируса в инфекционных стационарах лечатся более пяти тысяч заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 11 по 17 октября 2021 года:

- в регионе зафиксировали 1095 новых случаев заражения COVID-19;

- 761 госпитализированный житель области выписался с выздоровлением;

- 12 человек умерли.

Кировская область, по данным сайта, не соответствует четырем из пяти критериям свободного от коронавируса региона.

По данным регионального оперштаба, в инфекционных стационарах находятся 5440 жителей Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 206 пациентов, 60 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 10454 человека.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,9%. Регион находится на 40 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ситуация с заболеваемостью в нашей области остается непростой. Отмечен рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. Количество пациентов, кому потребовалась госпитализация, также увеличилось. Нагрузка на систему здравоохранения остается очень высокой. Этому способствует не только коронавирус, но и сезонный всплеск инфицирования ОРВИ и гриппом.

Итоги не заставили себя ждать: 11 октября вышло постановление, обязывающее определенные категории населения вакцинироваться от коронавируса. Это работники сфер торговли, общественного транспорта и такси, общепита и других. Вскоре после выхода документа у многих, и работников, и работодателей, появились вопросы по организации вакцинации и законности происходящего. Юристы Вятской торгово-промышленной палаты подробно разъяснили ситуацию.

Кроме того, оперштаб сообщил об усилении карантинных мероприятий. В частности, контроль ужесточат за болеющими коронавирусом и лечащимися на дому. На крупных предприятиях будут следить за соблюдением всех необходимых мер. В случае частых нарушений даже возможно повторное закрытие всех организаций и выход на самоизоляцию.

На данный момент уже сейчас проводятся рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Проверки проходят ежедневно, и в них участвуют сотрудники полиции. Кировчанам напоминают, что за отказ носить маску в общественных местах может последовать штраф от 3 до 30 тысяч рублей. А от пассажира без СИЗ даже могут потребовать покинуть салон автобуса или троллейбуса.

Напоминаем, сейчас в Кирове работают четыре мобильных пункта вакцинации, а также три круглосуточных пункта на базе больниц. Посмотреть их список и режим работы можно по этой ссылке. В поликлиниках можно привиться также от гриппа.