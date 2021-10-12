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Здоровье12 октября 2021 17:51

Кировчане могут привиться от коронавируса в четырех мобильных пунктах

На базах трех больниц можно вакцинироваться в любое время
Маргарита Акагиева
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Прививочная кампания в Кировской области продолжается.

Прививочная кампания в Кировской области продолжается.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове продолжается вакцинация от коронавируса. Как сообщает региональный Минздрав, привиться от COVID-19 можно в городских и районных поликлиниках, а также мобильных пунктах по следующим адресам:

- Театральная площадь: пн-пт - с 9 до 17 часов, сб-вс - с 8 до 15 часов;

- Площадь у Филармонии: пн-пт - с 10 до 16 часов;

- ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а)»: пн-пт с 15 до 19 часов;

- ТЦ «ЦУМ»: пн-пт с 11 до 18 часов.

- горбольницы №5 и 9, региональный эндокринологический центр на базе Кировской клинической больницы №7 - круглосуточно.

На данный момент вакцина от коронавируса есть во всех стационарных и мобильных пунктах. Запас препарата составляет более 190 тысяч доз.

Кировчанам напоминают, что в городских и районных поликлиниках можно привиться как от COVID-19, так и от гриппа.