В Кирове полиция проверяет соблюдение масочного режима в общественном транспорте

Кировчанам напоминают о необходимости носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте. Фото: admkirov.ru

В Кирове проходят рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Проверку ежедневно проводят сотрудники полиции. Об этом сообщили в горадминистрации.

Горожанам напоминают о необходимости носить маски в общественных местах, а также об ответственности за нарушение этого правила. По информации мэрии, ежедневно сотрудники полиции составляют десятки протоколов, которые после направляются в суд для вынесения решения о назначении штрафа. Напомним, он составляет от трех до тридцати тысяч рублей. Кроме того, полиция вправе потребовать у пассажира без маски покинуть салон автобса или троллейбуса.

Кировчанам также напоминают, что, согласно постановлению регионального правительства, средства индивидуальной защиты нужно носить в следующих местах:

- общественный транспорт;

- медицинские учреждения;

- магазины, аптеки и другие организации, чья деятельность не приостановлена;

- такси.