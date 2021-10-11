Главные новости с 4 октября по 10 октября в Кирове: трагедия в «инфекционке», фейковые вбросы о стрельбе в школах и «пивной потоп»

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На календаре 11 октября. За окном +13 градусов. Облачно, но есть вероятность, что выглянет солнышко. Наступила новая рабочая неделя, а мы предлагаем вспомнить, чем отметилась ушедшая.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Во вторник, 5 октября, произошел пожар в одном из отделений кировской инфекционной больницы. Сигнал о возгорании поступил в 01 час 51 минуту. Первыми на борьбу с огнем бросился медперсонал. Однако справиться своими силами не получилось и на место прибыли пожарные. К сожалению, без жертв не обошлось. Погибли два пациента 66 и 82 лет. Остальных больных коронавирусом удалось эвакуировать в другие корпуса медучреждения.

ВИНОВНИКУ СТРАШНОГО ДТП В ЮРЬЯНСКОМ РАЙОНЕ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР

Жителю Юрьянского района, который 19 декабря прошлого года устроил смертельное ДТП, вынесли приговор. Мужчине дали 9 лет и 6 месяцев колонии-поселении. Жертвами той аварии стали сразу пять человек. Следователи доказали, что водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

СТРЕЛЬБА В КИРОВСКИХ ШКОЛАХ ОКАЗАЛАСЬ ФЕЙКОМ

В кировских соцсетях появилась информация о том, что в нескольких учебных заведениях города стреляют. Горожане сразу стали писать комментарии в пабликах областного центра. В переписке кто-то говорил об эвакуации студентов и школьников из авиационного техникума, ВятГУ и 45 школы. Позже выяснилось, что это не что иное, как фейковые вбросы. В региональном отделении УМВД ситуацию комментировать отказались. Однако известно, что подобные сообщения распространялись по всем регионам страны. Подробнее можно узнать здесь.

НА БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ФИЛАРМОНИИ ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В отношении экс-директора кировской Филармонии возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в служебном подлоге и растрате бюджетных средств. Бывшему руководителю внесли представление. Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. Максимальное наказание за данное преступление - до шести лет лишения свободы и штраф до 10 тысяч рублей.

«ПИВНОЙ ПОТОП» В КИРОВСКОМ МАГАЗИНЕ

Кировчанин зашел в один из магазинов областного центра и стал громить холодильник с пивом. Множество бутылок упало на пол и разбилось. Возможной причиной такого агрессивного поведения мог стать конфликт с продавцом. Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали сей инцидент. Подробнее здесь.