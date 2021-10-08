Стрельба в Кирове - фейк: по соцсетям распространяют ложные сообщения о терактах в вузах и школах

Фейковые сообщения о готовящихся терактах распространяются по всей стране. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По кировским соцсетям начали распространяться вбросы информации о готовящейся (или уже совершившейся) стрельбе в учебных заведениях города. Так, паблик «Типичный Киров» приводит скрины переписок, участники которых называют авиационный техникум, ВятГУ и 45 школу. Писали даже, что, мол, стрелявших было аж 10 человек. Группа уточняет: сообщения о теракте и стрельбе - фейк.

Результаты не заставили себя ждать: в комментариях под постом начали появляться очевидцы уровня «одна бабка сказала». Однако сообщения возымели свое действие. Так, одна из кировчанок прислала в комментарии видео эвакуации детей из учебного заведения, назвав его: школа №42.

В УМВД по Кировской области ситуацию отказались комментировать. Однако известно, что подобные сообщения распространяются по всем регионам страны. Всякий раз информация оказывалась фейком. Подобным сообщениям просят не верить: это ложь. Жизни и здоровью жителей региона на самом деле ничего не угрожает.

Стоит отметить, что за распространение фейковой информации можно нарваться на штраф или уголовное наказание - зависит от тяжести последствий.