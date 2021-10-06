В Юрьянском районе вынесли приговор водителю, по вине которого погибли пять человек

Приговор суда пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Юрьянского района, который устроил смертельное ДТП вынесли приговор. Мужчине дали 9 лет и 6 месяцев лишения свободы и на два года забрали водительские права. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа установили, что 19 декабря 2020 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Двигаясь на автомобиле ««Nissan Juke» по федеральной трассе «Вятка» владелец иномарки выехал на встречную полосу, где «лоб в лоб» столкнулся с «Ладой Грантой». В результате аварии погибли пять человек.

Суд также удовлетворил исковые требования родственников жертв происшествия. Виновник заплатит еще 6 млн рублей морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.