Пожар в кировской инфекционной больнице 5 октября 2021 года: Cледком возбудил уголовное дело

Инфекционный стационар должен заработать в прежнем режиме в течение суток. Фото: Алексей ГМЫЗИН

Появились подробности пожара в инфекционной больнице, который унес жизни двух пациентов. С огнем на протяжении почти целого часа пытались справится сами медработники. Об этом сообщили в Минздраве Кировской области.

По словам регионального министра здравоохранения Андрея Черняева, пожарная сигнализация сработала в 01 час 51 минуту. Медперсонал с помощью четырех огнетушителей незамедлительно принялся тушить возгорание. Несмотря на все усилия, справится с огнем собственными силами не получилось. На место были вызваны пожарные расчеты. Из палаты, где произошел пожар, удалось вывести одного пациента. Двое других погибли.

Слова соболезнования родным и близким погибших выразил Игорь Васильев.

- Приношу соболезнования родным и близким погибших. По факту произошедшего будет проведено служебное расследование. Дал поручение максимально усилить контроль в учреждениях здравоохранения. Выражаю благодарность сотрудникам госпиталя за оперативное реагирование и недопущение более тяжелых последствий, - сказал губернатор.

Напомним, что в результате пожара погибли два пациента 66 и 82 лет. Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать 36 человек. Еще шестерых спасли газодымозащитники. В корпусе в момент возгорания находилось 43 пациента, тяжелых и средней степени тяжести. Они незамедлительно были перевели в другие инфекционные госпитали. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем одного из больных. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Проводится проверка сотрудниками прокуратуры и следственного комитета Кировской области.

Сейчас в корпусе проводятся восстановительные работы. Планируется, что стационар вернется к прежнему режиму работы в течение суток.