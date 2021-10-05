Пожар в инфекционной больнице: два пациента погибли в ночь на 5 октября

Первые подразделения спасателей прибыли к месту вызова через 3 минуты после сообщения о пожаре, в 2.48. Фото: 43.mchs.gov.ru

В ночь с 4 на 5 октября в инфекционной больнице города Кирова произошел пожар. Информация о возгорании в одном из корпусов поступил на пульт дежурного МЧС в 2.45.

Первые подразделения спасателей прибыли к месту вызова через 3 минуты после сообщения, - прокомментировал ситуацию начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кировской области Евгений Скочилов. - На месте пожара работали 58 человек и 23 единицы техники. Основные усилия они направили на спасение и эвакуацию пациентов.

Как сообщил Евгений Владимирович, из расположенных на первом этаже палат газодымозащитники вывели шесть человек. Всего эвакуировано 36 пациентов.

К сожалению, погибли двое мужчин. Это пациенты 66 и 82 лет. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Там также отметили, что на место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Кировской области для проведения доследственной проверки. Они проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Пока названа предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем одного из погибших больных. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В медучреждении в результате пожара обгорели две кровати в одной из палат, закоптились стены и потолок. Фото: 43.mchs.gov.ru

В медучреждении в результате пожара обгорели две кровати в одной из палат, закоптились стены и потолок. Все пациенты из корпуса, где произошло возгорание переведены в соседние корпуса и другие лечебные учреждения города.

«Комсомолка» будет следить за ходом расследования.