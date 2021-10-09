Проверка слуха: было ли разбойное нападения в кировском пивном магазине?

Мужчина открыл холодильник и почему-то выдернул верхнюю полку. Фото: cкриншот с телеграмм-канала «Baza»

В сети «Интернет» появилось видео, как в одном из магазинов Кирова неизвестный мужчина устроил «пивной потоп». Он подошел к холодильнику, где стояли алкогольные напитки и стал вытаскивать оттуда полки. После чего множество бутылок упало на пол и разбилось.

Последствия: из холодильника выпали и разбились почти все бутылки с пивом. Фото: cкриншот с телеграмм-канала «Baza»

Возможной причиной такого агрессивного поведения могла стать ссора с продавцом. По футболке, в которую одет сотрудник, можно предположить, что инцидент произошел в магазине «Бочка».

Примечательно, но после содеянного дебошир не пытался скрыться, а наоборот, стал настаивать вызвать на место полицию.

Однако никаких официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области, в центральной Дежурной части города такого вызова не зафиксировано. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией и в случае появления новых подробностей обязательно сообщит об этом.