Экс-руководитель кировской филармонии стал фигурантом уголовного дела

Прокуратура провела проверку в кировской филармонии. Фото: архив «КП»

В Кирове завели уголовное дело на бывшего руководителя местной филармонии. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

В 2018 году кировчанин, пользуясь своим служебным положением, растратил вверенные ему в рамках госзадания средства. Известно, что он перечислил 100 тысяч рублей одному из сотрудников филармонии в качестве оплаты труда, который при этом якобы находился за пределами региона. Директору культурного учреждения внесли представление. Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы.

По итогам региональное управление МВД возбудило уголовное дело по статье «Растрата, совершенная лицом с использованием служебного положения». Максимальное наказание, грозящее экс-руководителю филармонии - до шести лет лишения свободы плюс штраф до 10 тысяч рублей.