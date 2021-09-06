Главные новости в Кирова с 30 августа по 5 сентября: нарушения в приюте «Дари Добро», судьба ХК «Родина» и забывчивая администрация

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! В понедельник, 5 сентября, температура воздуха составит от +5 до +9 градусов, ветер юго-западный, умеренный. Сегодня несколько десятков домов в областном центре останутся без электроэнергии из-за профилактических работ на подстанциях. График отключения.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА ПРИЮТ «ДАРИ ДОБРО»

Сотрудники кировской природоохранной прокуратуры провели проверку приюта для бездомных животных «Дари Добро» и выявили целый ряд серьезных нарушений. Так, на территории питомника отсутствуют выгульная площадка, карантинное помещение, изолятор и ветеринарный пункт. Читать

ХК «РОДИНА» МОГУТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ХК «Родина» может лишиться прописки в высшем дивизионе из-за неуплаты целевого взноса, предусмотренного регламентом Чемпионата России. Это уже не первый случай, когда команда нарушает сроки, но в минувшие годы клуб допускали в порядке исключения. Однако в текущем году «Родину» не допустят до соревнований, если взнос не будет уплачен до 10 сентября. Читать

«ВЯТАВТОДОР» ОБЯЗАЛИ УСТРАНИТЬ ДЕФЕКТЫ НА ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГАХ

Прокуратура внесла представление руководителю АО «Вятавтодор» из-за дефектов, обнаруженных на участках, отремонтированных компанией в рамках нацпроекта «БКАД» в период с 2018 по 2020 годы. Все выявленные недочеты подрядчик должен устранить в рамках гарантийных обязательств. Читать

КИРОВЧАНИН УДАРИЛ РЕБЕНКА ЧУЖОГО РЕБЕНКА В МАГАЗИНЕ

В Кирове мужчина ударил чужого ребенка посреди магазина. Инцидент произошел вечером 31 августа в магазине на улице Московской. На данный момент 36-летний мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Читать

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАБЫЛА О КИРОВЧАНАХ

В воскресенье, 5 сентября, в Кирове из-за марафона «Вятские холмы», проводимого общественной организацией «Федерация триатлона», пострадали обычные горожане, которые вынуждены были столкнуться с перекрытыми улицами в центре города. О проведении спортивного мероприятия перевозчиков и кировчан забыли уведомить и организаторы, и администрация города. Читать