ХК «Родина» могут исключить из Чемпионата России

Клуб в предыдущие несколько сезонов неоднократно нарушал сроки оплаты целевого взноса. Фото: vk.com/hcrodinakirov

ХК «Родина» может лишиться прописки в высшем дивизионе из-за неуплаты целевого взноса, предусмотренного регламентом Чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом.

- В случае неуплаты задолженностей в срок до 10 сентября 2021 года календарь игр Чемпионата России среди команд Суперлиги сезона 2021/2022 годов будет составлен без участия в соревнованиях команды «Сибсельмаш» и «Родина», а вышеуказанные клубы будут исключены из числа участников Чемпионата, - говорится на сайте ФХМР.

Фото: rusbandy.ru

Стоит отметить, что клубы уже нарушали сроки оплаты целевого взноса, но были допущены до соревнований в рамках исключения.