В кировском приюте «Дари Добро» бездомные животные живут в ненадлежащих условиях

У приюта выявлен целый ряд серьезных нарушений по содержанию животных Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сотрудники кировской природоохранной прокуратуры провели проверку приюта для бездомных животных «Дари Добро». Выявлен целый ряд серьезных нарушений. Об этом сообщили в ведомстве.

Так, на территории питомника отсутствуют выгульная площадка, карантинное помещение, изолятор и ветеринарный пункт. Полы, стены и потолки вольеров, в которых содержаться животные, не имеют поверхностей, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Кроме того, в приюте не установлена санитарно-защитная зона, а также отсутствуют сертификаты качества кормов.

В связи с этим, прокурор направил индивидуальному предпринимателю представление с требованием устранить все выявленные нарушения. Исполнение решения находится на особом контроле надзорного органа.