В Кирове полиция нашла мужчину, ударившего чужого ребенка

Нападавшим оказался неработающий 36-летний кировчанин. Фото: скрин с видео vk.com/kirovmp

В Кирове разыскали мужчину, который ударил чужого ребенка в магазине на Московской. Об этом сообщили в областном УМВД.

Нападавшим оказался неработающий 36-летний кировчанин. Как сообщает полиция, сейчас на мужчину возбудили уголовное дело по статье «Побои». Ведется расследование, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. О причинах такого поведения дебошира не сообщается.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 31 августа в одном из кировских магазинов. На кассе мужчина ударил по голове чужого ребенка, без видимых на то причин. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Мать ребенка написала заявление в полицию, мужчину объявили в розыск.