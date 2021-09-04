В Кирове полиция разыскивает мужчину, ударившего чужого ребенка

Если вы узнали этого мужчину, сообщите об этом в полицию. Фото: скрин с видео vk.com/kirovmp

В Кирове мужчина ударил чужого ребенка посреди магазина. Инцидент произошел вечером 31 августа в магазине на Московской, как сообщил паблик «Место происшествия».

Семья, мать и ребенок, стояли у кассы, когда к ним подошел мужчина и без видимых причин ударил по голове мальчика. Произошедшее запечатлели камеры наблюдения. Возможно, что в зале между ними и произошел какой-то конфликт, однако об этом доподлинно ничего не известно. Комментаторы в паблике также высказывают предположение, что мальчик пытался что-то украсть с кассы, однако доказательств этому также нет.

В областном УМВД «Комсомолке» подтвердили факт случившегося и добавили, что в полиции зарегистрировано заявление кировчанки о нанесении побоев ее сыну. Сейчас личность мужчины устанавливается. По результатам проверки будет принято решение о привлечении его к ответственности. Если вы узнали этого человека - сообщите об этом в полицию.