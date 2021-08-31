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Общество31 августа 2021 9:55

«Вятавтодор» обязали устранить дефекты на отремонтированных дорогах

Недочеты были выявлены на девяти участках в Нововятском районе
Андрей Сергеев
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Дороги отремонтированы в рамках нацпроекта «БКАД».

Дороги отремонтированы в рамках нацпроекта «БКАД».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура внесла представление руководителю АО «Вятавтодор» из-за дефектов обнаруженных на участках, отремонтированных компанией в рамках нацпроекта «БКАД» в период с 2018 по 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры были обнаружены дефекты на девяти улицах в Нововятском районе. Все выявленные недочеты подрядчик должен устранить в рамках гарантийных обязательств. Исполнение представления находится на особом контроле прокуратуры.