«Вятавтодор» обязали устранить дефекты на отремонтированных дорогах

Дороги отремонтированы в рамках нацпроекта «БКАД». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура внесла представление руководителю АО «Вятавтодор» из-за дефектов обнаруженных на участках, отремонтированных компанией в рамках нацпроекта «БКАД» в период с 2018 по 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры были обнаружены дефекты на девяти улицах в Нововятском районе. Все выявленные недочеты подрядчик должен устранить в рамках гарантийных обязательств. Исполнение представления находится на особом контроле прокуратуры.