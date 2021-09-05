Администрация забыла о кировчанах

Марафон продлится до 15.00. Фото: vk.com/vyatkahills

В воскресенье, 5 сентября, в Кирове из-за марафона «Вятские холмы», проводимого общественной организацией «Федерация триатлона», участие в котором стоит от 700 до 2 тысяч рублей, пострадали обычные горожане, которые вынуждены были столкнуться с перекрытыми улицами в центре города. О проведении спортивного мероприятия перевозчиков и кировчан забыли уведомить и организаторы, и администрация города. Информация об этом до сих пор отсутствует на официальном сайте мэрии.

- Какими глобальными вопросами надо заниматься, чтобы забыть уведомить транспортные предприятия и всех жителей города о предстоящем дискомфорте 5 сентября из-за спортивных мероприятий, связанный с перекрытием дорог, - написал в своем telegram-канале генеральный директор «АТП» Денис Пырлог. - Изменения маршрутов общественного транспорта никто не согласовал!

На официальном сайте марафона «Вятские холмы» сказано, что награждение победителей и закрытие финиша состоится в 15.00. Вероятно, до этого времени будут перекрыты несколько центральных улиц: Профсоюзная, Октябрьский проспект, Московская, Карла Маркса.