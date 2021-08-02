Главные новости в Кирове с 26 июля по 1 августа: запах газа в Кирове, эвакуация ТЦ на Воровского, заведенное уголовное дело на директора комбината питания

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На календаре 2 августа, за окном вполне себе солнечно, температура воздуха поднимется до +25 градусов. Наступила новая рабочая неделя, а мы предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

ЭВАКУАЦИЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

В минувший понедельник с самого утра эвакуировали всех работников и посетителей торгового центра на улице Воровского. Предположительно - заминирование. После выяснилось, что сотрудникам компании, снимающей офис в ТЦ, подкинули в почтовый ящик подозрительный предмет. Что было дальше - читайте здесь.

ЗАПАХ ГАЗА В КИРОВЕ

Немало шуму наделало событие, случившееся под конец недели: на улицах Кирова резко и отчетливо запахло газом. Телефоны экстренных служб разом оборвали горожане, желающие выяснить, что происходит. Как оказалось, по улицам провезли цистерну с остатками сжиженного газа, которая еще и загорелась в пути. Оттуда и запах. Потом выяснилось, что емкость была не одна, привезли их аж из Нижегородской области и без сопроводительных документов. Чем все закончилось - в нашей статье.

МУЖЧИНА, ВЫКИНУВШИЙ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА, ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

В Кирове завершилось расследование уголовного дела по факту убийства малолетнего. Жуткое ЧП, случившееся в мае, помнят все: пьяный мужчина выбросил из окна полуторагодовалого младенца своей знакомой. Как оказалось, ребенок мешал ему отдыхать своим плачем. Вскоре кировчанин предстанет перед судом. Подробности - по этой ссылке.

НА ДИРЕКТОРА КИРОВСКОГО КОМБИНАТА ПИТАНИЯ ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В Кирове все-таки возбудили уголовное дело на директора Комбината продовольствия и социального питания. Причиной стали «сомнительные закупки» шоколада по цене, превышающей розничную. Материальный ущерб составил около трех миллионов рублей. Директор задержан по факту злоупотребления должностными полномочиями. Подробнее об этом можно прочитать тут.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ

Ситуация с пандемией коронавируса в нашем регионе остается тревожащей. Так, инфекцией заразился и губернатор Кировской области Игорь Васильев. О положительном тесте на COVID-19 у главы региона стало известно 26 июля, всю неделю он работал на «удаленке». 30 июля выяснилось, что Игорь Васильев вылечился: следующий тест показал отрицательный результат. Легкое течение болезни и ее скорое окончание губернатор связал со сделанной прививкой от коронавируса.