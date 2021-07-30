Инцидент с запахом газа в Кирове 29 июля 2021 года: что произошло на самом деле

Сейчас решается вопрос об утилизации емкостей. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за жалоб горожан на нестерпимый запах газа на улицах и даже в домах. На ней восстановили картину событий, сообщает горадминистрация.

Итак, 29 июля городские экстренные службы сообщили, что на пункт приема металлолома на улице Преображенской привезли шесть емкостей. Транспортировали их из Дзержинска - города в Нижегородской области. От одной из них исходил резкий запах газа, и принять ее отказались, предложив вывезти за пределы города. Хозяин груза так и поступил, однако по пути цистерна загорелась. Водитель самостоятельно потушил пламя и вернул емкость в пункт приема. Пожарные провели работу по осаждению паров газа, из всех емкостей выпустили избыточное давление, их закрыли тентом и выставили охрану.

На заседании комиссии был и хозяин груза. По его словам, емкости он привез в Киров якобы для хранения, а позже хотел сдать их на утилизацию. А вот приемщик, к которому доставили цистерны, заявил, что бочки сдавались напрямую в металлолом. Сопроводительных документов на перевозку опасных веществ у перевозчика не оказалось, пояснить этот факт он не смог.

Сейчас полиция проводит проверку случившегося. Решается вопрос об утилизации емкостей. Опасности для населения нет, информации о пострадавших не поступало. Ситуация на контроле кировской мэрии.

Областное ГУ МЧС добавляет: в цистерне, предположительно, находились остатки сжиженного пропана. Информация доведена до Роспотребнадзора, прокуратуры и полиции, которые и будут принимать решение по виновнику.