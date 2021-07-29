Кировчане жалуются на запах газа в городе: источник найден

На месте работают пожарные расчеты. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Кировчане массово жалуются на сильный запах газа в городе. Ситуацию разъясняет правительство области.

По их данным, по городу транспортировали цистерну с остатками сжиженного газа, она должна была пойти в утилизацию на вторчермет. При перевозке запах распространился по улицам, где проезжала машина. Сейчас груз уже доставили в пункт приемки, а на месте работают оперативные службы.

В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, сообщили, что в районе станции Киров-2 обнаружили металлическую емкость с остатками газообразного вещества. Возможно, именно она и стала причиной запаха в городе. Сейчас пожарные расчеты проводят работы по осаждению паров газа, сообщило ведомство.