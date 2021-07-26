Губернатор Кировской области Игорь Васильев заразился COVID-19

Губернатор Игорь Васильев продолжит работать удаленно дома в Кирове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что заразился COVID-19. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.

- Получил положительный тест на коронавирус, - написал Игорь Владимирович. - На время лечения продолжу работать удаленно дома в Кирове.

Глава региона отметил, что чувствует себя нормально. Он связывает легкое течение болезни с тем, что своевременно сделал прививку против COVID-19.

- Уважаемые жители Кировской области, обращаюсь к вам с убедительной просьбой не откладывать вакцинацию, - подчеркнул Игорь Васильев. - Прививка действительно помогает перенести болезнь легче и без тяжелых последствий! Берегите себя и своих близких!