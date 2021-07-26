В Кирове торговый центр на Воровского эвакуировали из-за бесхозного пакета

В Кирове эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Баско». Фото: Виктор Карпов

В Кирове закончилась спецоперация из-за угрозы заминирования торгового центра на улице Воровского. Ранее в здании нашли подозрительный предмет, который оказался бесхозным пакетом, сообщили нам в пресс-службе регионального УМВД.

Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомолки» на месте событий, полицию вызвали арендаторы одного из кабинетов ТЦ: им в почтовый ящик и подбросили тот самый пакет. Заметив, что из отверстия что-то торчит, кировчане выдернули пакет из щели, перепугались вида некоторых предметов и вызвали спецслужбы. Эвакуация началась около 10.30.

В 10.45 на место происшествия начали подтягиваться спецслужбы. Фото: Анастасия РОМАНОВА

- В 10.35 работникам сказали срочно покинуть торговый центр, - сообщили очевидцы «Комсомольской правде» в Кирове». - Когда приехали сотрудники ГИБДД, они попросили всех отойти на безопасное расстояние от здания.

Снаружи собрались все посетители и работники здания. В 10.45 на место происшествия начали подтягиваться спецслужбы - полиция, в том числе кинологи, реанимация, Росгвардия, пожарные. Въезды во двор перекрыли к 11 часам.

Сотрудники МВД попросили всех отойти на безопасное расстояние от здания. Фото: Алексей Романов

В 11.23 полиция разрешила заходить обратно в здание - после того, как выяснилось, что содержимое пакета не опасно.

Содержимое пакета. Фото: Алексей Романов

С кировчанами, которые вызвали полицию, сейчас беседуют правоохранители.

«Комсомолка» уточнила некоторые детали у замдиректора «Баско» Алексея Серенкова. По его словам, в пакете обнаружились бутылка, подобие обмотки проводов и несколько смотанных ручек, обернутые кольцом. После того, как выяснилось, что предмет не опасен, сотрудников и посетителей допустили обратно в здание.

Сейчас личность того, кто подбросил пакет, не называется, однако «Комсомолке» удалось выяснить, что это, возможно, был курьер, приносивший документы сотрудникам «заминированной» компании, и что его увезли в отдел для дальнейшего разбирательства. В пресс-службе регионального УМВД нам не смогли прокомментировать ситуацию.