Посетителям и сотрудникам ТЦ пришлось срочно покинуть здание Фото: Виктор Карпов

В понедельник, 26 июля, в Кирове эвакуировали торговый центр на улице Воровского, 107. По предварительной версии, в одном из помещений находится подозрительный предмет.

- В 10.35 работникам сказали срочно покинуть торговый центр, - сообщили очевидцы «Комсомольской правде» в Кирове». - Когда приехали сотрудники ГИБДД, они попросили всех отойти на безопасное расстояние от здания.

На месте дежурят пожарные и скорая помощь. Фото: Светлана КРОТОВА

Сейчас на месте работают кинологи, росгвардейцы и полицейские. Также рядом с ТЦ дежурит скорая помощь и пожарные.