Появились новые подробности ЧП с «заминированным» ТЦ на Воровского

ЧП в торговом центре произошло утром 26 июля. Фото: Виктор Карпов

В Кирове прошла эвакуация торгового центра на улице Воровского из-за угрозы заминирования здания. Подозрительным предметом, из-за которого поднялась шумиха, оказался бесхозный пакет, подброшенный одной из организаций. «Комсомолка» побеседовала с замдиректора ООО «Баско» Алексеем Серенковым, который рассказал некоторые подробности.

- Пакет бросили в почтовый ящик на стене рядом с кабинетом, и сотрудники организации его достали. Я и сотрудник охраны подошли на место. В пакете оказались бутылка, подобие обмотки проводов и несколько смотанных ручек, обернутые кольцом. Мы вызвали полицию и группу быстрого реагирования. Те осмотрели предмет и сказали, что в любом случае нужно проводить эвакуацию и вызывать саперов, - сообщил Алексей Викторович.

В пакете обнаружились бутылки, канцелярия и подобие обмотки проводов. Фото: Алексей Романов

После того, как выяснилось, что содержимое пакета не опасно, сотрудникам и посетителям ТЦ позволили вернуться обратно. Материалы с камер наблюдения отсмотрели полиция и администрация здания.

На данный момент не сообщают, кто именно подбросил пакет в почтовый ящик организации. «Комсомолке» удалось выяснить, что это, возможно, был курьер, приносивший документы сотрудникам «заминированной» компании, и что его увезли в отдел для дальнейшего разбирательства. В пресс-службе регионального УМВД нам не смогли прокомментировать ситуацию.