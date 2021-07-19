Главные новости с 12 по 18 июля в Кирове: избиение женщины на Грибоедова, новое уголовное дело Белых и ДТП на Советском тракте

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! В понедельник, 19 июля, температура воздуха составит от 29 до +31 градусов, ветер юго-западный, умеренный. Сегодня несколько десятков домов в областном центре останутся без электроэнергии из-за профилактических работ на подстанциях. График отключения

В Кирове бывший сожитель жестоко ударил женщину при ребенке, разбив ей нос

В Кирове произошел шокирующий инцидент, в очередной раз поставивший на уши весь город: мужчина ударил женщину на улице. Хотя слово «ударил» не особо применимо в данном случае, поскольку удар получился очень жестоким и сильным. Действия буйного кировчанина попали на камеры наружного наблюдения. Читать

Никите Белых предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий

Экс-губернатору Кировской области предъявили обвинения в двух эпизодах превышения должностных полномочий, повлекших, как считает следствие, тяжкие последствия. Инкриминируют Никите Белых причинение областному бюджету ущерба в сумме более чем 500 миллионов рублей. Речь идет о займах и служебных квартирах «Кировской региональной ипотечной корпорации», которая спустя два года после ареста Никиты Белых за взятку обанкротилась. Читать

В поселке Суна расследуют гибель шестилетнего ребенка

В Суне на шестилетнего ребенка упала межкомнатная перегородка, убив его. Трагедия произошла днем 11 июля. Мальчик находился в своем доме, в ванной. В помещении была демонтирована нижняя часть перегородки между ванной комнатой и кухней. Как сообщает областной Следком, в один момент на ребенка сверху упала оставшаяся часть перегородки, сделанная из газосиликатных блоков. Читать

В Кировской области водитель легковушки погиб при столкновении с фурой

В пятницу, 16 июля, в 17 часов 10 минут в Кирово-Чепецком районе на 24 км автодороги «Киров-Советск-Яранск» произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, на трассе столкнулись легковушка Kia Soul и грузовой автомобиль Volvo под управлением 53-летнего мужчины. В результате происшествия 43-летний водитель легкового автомобиля погиб. Читать

Смотреть видеосюжет Смертельное ДТП на Советском тракте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте