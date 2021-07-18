Появилось видео ДТП с большегрузом на Советском тракте

Авария произошла на 24 км автодороги Киров-Советск-Яранск.
В распоряжении издания «КП»-Киров» появилось видео смертельного ДТП на Советском тракте. На кадрах, предоставленных очевидцем, запечатлен момент страшной автомобильной аварии: легковушка Kia Soul медленно выезжает на встречную полосу, по которой едет большегруз Volvo. Водителям не удается избежать столкновения.
От удара легковушку выбрасывает за пределы трассы, после чего автомобиль загорается, а фура переворачивается на бок.
- В результате происшествия 43-летний водитель легкового автомобиля погиб, а водитель грузового автомобиля получил травмы, - сообщили в ГИБДД.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.