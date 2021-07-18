Появилось видео ДТП с большегрузом на Советском тракте

Авария произошла на 24 км автодороги Киров-Советск-Яранск.

В распоряжении издания «КП»-Киров» появилось видео смертельного ДТП на Советском тракте. На кадрах, предоставленных очевидцем, запечатлен момент страшной автомобильной аварии: легковушка Kia Soul медленно выезжает на встречную полосу, по которой едет большегруз Volvo. Водителям не удается избежать столкновения.

Смотреть видеосюжет Смертельное ДТП на Советском тракте

От удара легковушку выбрасывает за пределы трассы, после чего автомобиль загорается, а фура переворачивается на бок.

- В результате происшествия 43-летний водитель легкового автомобиля погиб, а водитель грузового автомобиля получил травмы, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.