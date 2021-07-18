Появились подробности ДТП на Советском тракте

Водитель грузового автомобиля получил травмы. Фото: vk.com/gibdd43

На Советском тракте в лобовом столкновении с большегрузном погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу, 16 июля, в 17 часов 10 минут в Кирово-Чепецком районе на 24 км автодороги «Киров-Советск-Яранск» произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, на трассе столкнулись легковушка Kia Soul и грузовой автомобиль Volvo под управлением 53-летнего мужчины.

От удара иномарку отбросило за пределы трассы. Фото: vk.com/gibdd43

- В результате происшествия 43-летний водитель легкового автомобиля погиб, а водитель грузового автомобиля получил травмы, - сообщили в ГИБДД.

Очевидцы в социальных сетях рассказали, что водитель Kia медленно выехал на встречную полосу, по которой двигался большегруз. После чего произошло столкновение, от удара иномарку отбросило за пределы трассы, а фура перевернулась.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.