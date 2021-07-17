В Кировской области водитель легковушки погиб при столкновении с фурой

Жуткая авария произошла вечером 16 июля. Фото: vk.com/zlo43

В Кировской области произошла жуткая авария: на Советском тракте столкнулись фура и легковушка. Водитель последней погиб на месте.

Информация появилась в паблике «Злой Кировчанин». ДТП произошло 16 июля около 18 часов, по сообщению анонимного автора, на 25 км тракта. Погибший - водитель Kia Soul, как уточнили в комментариях. На фотографиях видно, что машины раскидало по обе стороны дороги. На месте работали медики и спасатели.

Водитель легковушки погиб на месте. Фото: vk.com/zlo43

Нашлись и очевидцы, которые добавили подробностей:

- Он [водитель легковушки] никуда не вылетал. Мы с мужем ехали через две машины после него. Машина медленно выкатилась из своей полосы на встречную. Как будто заснул, либо со здоровьем что-то случилось в машине до аварии. Фура оттормаживала, но времени было мало. Плюс скорость, - написала одна из кировчанок.

- Он либо уснул за рулём, либо отвлекся... медленно выкатился навстречу фуре. Все двигались с разрешенной скоростью. При ударе раскидало по сторонам. Свидетель этого жуткого ДТП. Хорошо что машина не сгорела, первые секунды пламя вспыхнуло в моторном отсеке, - добавил еще один очевидец.

Официальной информации об аварии пока не поступало.

В комментариях сообщают, что у погибшего остались жена и четверо детей.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.